Супертайфун может помешать проведению матча Таиланд — Россия

Проведение товарищеского матча между сборными Таиланда и России находится под угрозой.

Как сообщает ТАСС, на Вьетнама обрушился сильнейший за последние 10 лет тайфун, который двигается в сторону столицы страны, где сейчас находится российская команда. Днем в городе прошел сильный ливень, из-за которого предыгровая тренировка сборной России была перенесена на резервное поле Национального стадиона.

Матч Таиланд — Россия запланирован на 7 сентября (начало — в 16:00 по московскому времени), однако не исключено, что непогода может стать причиной ее отмены. Решение будет приятно утром, когда супертайфун «Яги» достигнет города.