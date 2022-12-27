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Сегодня, 18:45

Зарема Салихова: «Если переход в АФК инициировали те же, кто вводил Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»

Зарема Салихова поделилась мнением о возможном переходе РФС в Азию
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Россия оказалась в специфичной ситуации, когда в рамках внутренних футбольных границ оставаться тревожно, а делать необдуманные переходы — возможно, фатально. При этом, к сожалению, футбол не может двигаться в нейтральном поле подобно олимпийским командам.

Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись. Для них Россия — это новый рынок товаров и услуг. Но вопрос: будут ли болельщики его потреблять? И в каком объеме?»

Бразилия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия и Таиланд — наиболее растущие рынки с точки зрения медиа и коммуникаций. Как быть россиянам, для которых некоторые соцсети запрещены и очень ограничены законодательно? Сильно сомневаюсь, что азиатам интересен, например, Rutube.

 
Футболисты сборной России. «Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Футбол
РФС
Зарема Салихова
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