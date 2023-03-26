Жена Карпина о критике министра в адрес мужа: «Удобно говорить с дивана, что и как ему делать»

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина в разговоре с «СЭ» высказалась о критике специалиста после неоднозначных высказываний относительно своего будущего в команде.

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич — значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», — сказала Карпина «СЭ».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин резко отреагировал на слова Карпина.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). В воскресенье, 26 марта, россияне встретятся с Ираком. Начало — в 18.00 по московскому времени.