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11 апреля, 19:48

Сурикова: «Вызов Дзюбы в сборную точно не был продиктован РФС»

Камила Абдурахманова
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Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова высказалась о вызове Артема Дзюбы в сборную России на товарищеский матч с Гренадой (5:0).

— Когда была пресс-конференция Дзюбы и Карпина перед матчем с Гренадой, я не мог поверить своим глазам — люди десятилетие ненавидели друг друга. И вдруг такое. Контракт РФС и Карпина с BetBoom привел к теории заговора — появилась версия о том, что вызов Артема стал возможен благодаря идеям партнера-букмекера. Судя по вашей реакции, вам смешно.

— Это правда смешно. Уже много раз комментировали: и руководство РФС, и сам Валерий Георгиевич, что это его инициатива, его решение, которое мотивировано спортивными достижениями Артема. Наверное, возможностью установить ему этот рекорд. Это точно не было продиктовано РФС, не говоря уже о внешних партнерах.

— Но ведь что получилось? Матч с командой уровня Гренады стал привлекательным в том числе благодаря вызову Артема, а также после громкой пресс-конференции перед игрой. То есть вывеска Карпин — Дзюба сразу взвинтила интерес к событию и стала выгодна в том числе и партнеру-букмекеру.

— Это выгодно в первую очередь РФС. Потому что это привлекает внимание к матчам. Когда нам стало известно о вызове Дзюбы, мы, мягко говоря, не расстроились. Это хороший инфоповод, медийка и, кроме того, правильно по-человечески — Валерий Георгиевич дает Артему возможность установить рекорд, — рассказала Сурикова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
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Артем Дзюба
РФС
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