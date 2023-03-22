Журова о словах Карпина про возможный уход из сборной: «Функции тренера сейчас изменились»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не держится за свою должность.

«В той ситуации, в которой сейчас наша сборная находится, тренировать достаточно сложно. Цели и задачи другие. Для футболистов игра за клуб намного важнее, чем участие в товарищеских матчах. В этом ничего плохого нет. Тренеру сборной непросто собрать команду из таких разных людей. Карпин свободно относится к этому. Немного другая функция у тренера, по сравнению с теми, что были раньше. Они изменились», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года, его соглашение рассчитано до лета 2024-го. Также он является главным тренером «Ростова».

23 марта сборная России сыграет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.