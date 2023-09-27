Свищев сомневается, что бойкотирующие страны действительно откажутся играть с российскими футболистами

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о присоединении Польши и Латвии к бойкоту матчей с россиянами.

«Как я говорил еще вчера, вся Прибалтика и большинство стран Восточной Европы окажутся на стороне несогласных с решением исполкома УЕФА. Организация, возглавляемая Чеферином, является крайне самодостаточной, и не думаю, что она откатится назад в своем решении, все риски были ими хорошо изучены и оценены», — цитирует Свищева RT.

Также он усомнился в том, что бойкотирующие страны действительно дойдут до конкретных действий.

«Я пока сомневаюсь и в том, что эти страны действительно откажутся с нами играть. Сейчас есть время, чтобы разбросаться громкими бравадами, но дойдут ли эти страны до конкретных действий, когда придет время? Да и кому они этим насолят? Своим же молодым ребятам, которые так мечтали о футбольной карьере и отметиться участием в соревнованиях?» — добавил Свищев.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши, Латвии, Швеции, Дании и Литвы также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.