Свищев в январе инициирует слушание в Госдуме о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что даст поручение провести в январе 2023 года слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме», — приводит ТАСС слова Свищева.

Во вторник, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.