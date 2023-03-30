Сычев не считает, что Карпину надоело работать со сборной России: «Это венец для каждого тренера»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе Валерия Карпина во главе национальной команды.

— У вас нет ощущения, что Карпину надоело тренировать сборную?

— Да нет, как может надоесть тренировать сборную. Это венец для каждого тренера, который стремится себя показать. Это огромная заслуга. Не думаю, что любой тренер в здравом уме будет отказываться от сборной.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 12 матчей, в которых одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в одной встрече. В марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).