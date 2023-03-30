Сычев — об игре Песьякова с Ираком: «Если ничего не делать, не будет ошибок»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру вратаря национальной команды Сергея Песьякова в матче против Ирака (2:0).

— Многие находят закономерность. В первом тайме две ошибки Песьякова на выходах, момент с Осипенко, видите ли вы в этом что-то?

— Вижу в этом чисто индивидуальные ошибки. Это проблема, да, бывает. Конечно, это неприятно. Хотелось, чтобы создавалось давление у ворот Ирака в первом тайме, но получилось наоборот.

— Видели ли вы такую слабую оборону в последние 10-20 лет? Можно ли сказать, что она самая слабая?

— Не думаю, что нужно обобщать именно про слабую оборону. Просто нужно рассматривать в контексте индивидуальных ошибок. Бывает, так сложилось. Просто сейчас этот матч под такой призмой рассматривается. Каждое действие любого игрока под лупой. Непростая ситуация вокруг футбола и сборной. Опыта у Максима не очень много. Конечно, его будут критиковать за это. Но, как говорится, если ничего не делать, то не будет ошибок.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком и трижды спас свои ворота после ударов футболистов соперника. Забитыми голами во встрече отличились полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Сергей Пиняев.