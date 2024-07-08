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Сегодня, 17:06

Сычев — о возможной игре России против Замбии: «Любой международный матч важен»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» оценил возможное проведение товарищеского матча против Замбии.

— Я бы дождался официальных объявлений от футбольных представителей, потому что именно футбольные чиновники договариваются между собой. А официальные источники объявляют об этом. Всему свое время. Мое мнение — любой международный матч важен, — сказал Сычев «СЭ».

В посольстве РФ в Замбии 8 июля «СЭ» подтвердил информацию о достижении принципиальной договренности о проведении товарищеской встречи сборных двух стран.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.

Дмитрий Сычев
РФС
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
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