Сычев — о возможной игре России против Замбии: «Любой международный матч важен»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» оценил возможное проведение товарищеского матча против Замбии.

— Я бы дождался официальных объявлений от футбольных представителей, потому что именно футбольные чиновники договариваются между собой. А официальные источники объявляют об этом. Всему свое время. Мое мнение — любой международный матч важен, — сказал Сычев «СЭ».

В посольстве РФ в Замбии 8 июля «СЭ» подтвердил информацию о достижении принципиальной договренности о проведении товарищеской встречи сборных двух стран.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.