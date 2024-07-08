Сегодня, 17:06
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» оценил возможное проведение товарищеского матча против Замбии.
— Я бы дождался официальных объявлений от футбольных представителей, потому что именно футбольные чиновники договариваются между собой. А официальные источники объявляют об этом. Всему свое время. Мое мнение — любой международный матч важен, — сказал Сычев «СЭ».
В посольстве РФ в Замбии 8 июля «СЭ» подтвердил информацию о достижении принципиальной договренности о проведении товарищеской встречи сборных двух стран.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.