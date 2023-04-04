Сычев поддержал Карпина после критики министра спорта РФ Матыцина

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал критику в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина после слов о том, что он не держится за свое место.

«В связи с тем, что происходит в мире, эмоциональный фон сейчас такой низкий, что все воспринимается в негативном свете. Порой даже обычные моменты, которые раньше были в сборной, принимаются очень остро. И все слова, которые говорил Валерий Карпин, почему-то интерпретируются с эмоционально негативной точки зрения.

Я хотел бы, чтобы и специалисты, и болельщики запаслись терпением и верой в лучшее. Мы все переживаем за нашу сборную и хотим, чтобы она выступала на международных соревнованиях как можно лучше. Я вижу позитив. И та истерия, которую устроили по поводу слов Валерия Карпина — мне кажется, все давно знают Валерия Георгиевича, и ни у кого не было сомнений, что эта работа для него — большая ответственность и честь. А тут вдруг почему-то всем показалось иначе. Хотя все знают его тон интервью, риторику. Странно, что это было воспринято так. Думаю, он всем все пояснил после этого», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».

Перед товарищеским матчем со сборной Ирака (2:0) Карпин заявил, что не держится за место в сборной России. После этого министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал специалиста.