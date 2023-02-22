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Сегодня, 21:20

Сычев о самом холодном матче в карьере: «За сборную против Уэльса, было -14. Евсеев тогда Гиггза кусал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев вспомнил, во время какого матча в его карьере была самая низкая температура воздуха.

— Помните свой матч при самой минимальной температуре?

— За сборную. Играли первый стыковой матч против Уэльса, было -14.

— Как справлялись?

— У нас не было выбора. У нас не Мальдивы. Поэтому вышли, размялись, растерлись. Все в равных условиях. Тогда Вадим Валентинович Евсеев Гиггза кусал.

— Слышали историю перехода Изидора в «Лион»?

— Неудавшийся переход? Конечно, слышал. Нюансов, почему не прошел медосмотр, не знаю.

— Как футболисту возвращаться в клуб, когда уже якобы перешел в другой?

— Моральный дух у него немножко понижен. Но, в любом случае, это профессионал, который должен выходить и работать на благо клуба. Потому что это нужно и ему, чтобы перейти в хороший клуб, и команде.

В среду, 22 февраля в Москве на «РЖД Арене» проходит первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Игра была под угрозой срыва из-за низкой температуры воздуха в столице.

Финальный замер температуры за час до игры показал минус 11 градусов. Согласно регламенту, в случае, если температура опускается ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от выхода на поле.

Вадим Евсеев
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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