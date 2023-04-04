Сычев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я просто чуть глубже окунулся в ситуацию, убрал эмоции. Я не понаслышке знаком с азиатским футболом, побывал в разных странах и знаю уровень детско-юношеского и взрослого футбола. Роста там не будет, только больше проблем. Там очень сложно с футболом в плане понимания качественного роста, качественной конкуренции, проведения матчей.

Это настолько глубокий предмет, что прежде чем голословно говорить, что мы туда пойдем, нужно в это погрузиться — не поверхностно, а именно глубоко. Тогда ни для кого не будет секретом, что нам туда не надо — иначе это будет шаг назад. Нам нужно играть матчи, надо, чтобы юношеские сборные проводили международные встречи с теми соперниками, которые сейчас возможны», — цитирует Сычева «Газета.Ru».

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов завяил, что на ближайшем исполкоме не будет рассматриваться вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию.