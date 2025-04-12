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12 апреля, 09:22

Сычев выступил за матч между сборными России и США по футболу: «После этого выйдем на международную арену»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном проведении матча между сборными России и США по футболу.

— Почему нет? Отношения меняются. Футбол становится вне политики. Было бы очень классно как раз сделать этот матч символичным. Как раз после этого мы выйдем на международную арену, — сказал Сычев «СЭ».

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ.

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Дмитрий Сычев
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