Сычевой назвал незабываемыми впечатления от дебюта за сборную России

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о впечатлениях от дебюта за сборную России.

Форвард провел один тайм в товарищеском матче российской команды с Таджикистаном (0:0).

— Впечатления от сборной незабываемые. Сыграли вничью? Все бывает. Много новых людей, всем надо сыграться. Что сказал Карпин? Что надо работать. Карпин — очень хороший тренер со своим видением. Чем он отличается от Лички? Много чем, вы сами это понимаете. Но что тот, что другой — очень хорошие люди. Отношение хорошее ко всем.

— Есть ли цель по голам на сезон?

— Нет. Сколько забью, столько забью. Может, стану лучшим бомбардиром, может, нет.

— Стоит ждать ваших перфомансов в следующем году?

— Почему нет.

— Как планируете провести отпуск?

— Великолепно, думаю. Где? Не знаю, не задумывался. Сейчас лечу в Оренбург, там чуть-чуть побуду и буду думать.

Сычевой с 14 голами делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом из «Спартака».