Сын Аленичева заявил, что хочет попасть в молодежную сборную России по футболу

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, что в любой момент готов приехать в молодежную сборную России, если получит предложение.

«Были ли предложения из России? Нет. Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится. Связи с молодежной сборной тоже нет, но это ожидаемо. Однозначно поеду если позовут. Мне бы очень хотелось. Вообще не важно, что сейчас нет официальных матчей. В любом случае вызов в сборную — престиж и очень классный опыт», — приводит слова Аленичева Sport24.

18-лений россиянин играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш».