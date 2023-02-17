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Сегодня, 17:10

Сын Аленичева заявил, что хочет попасть в молодежную сборную России по футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, что в любой момент готов приехать в молодежную сборную России, если получит предложение.

«Были ли предложения из России? Нет. Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится. Связи с молодежной сборной тоже нет, но это ожидаемо. Однозначно поеду если позовут. Мне бы очень хотелось. Вообще не важно, что сейчас нет официальных матчей. В любом случае вызов в сборную — престиж и очень классный опыт», — приводит слова Аленичева Sport24.

18-лений россиянин играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-syn-alenicheva-yesli-pozovut-v-molodezhku-odnoznachno-priyedu-voobshche-ne-vazhno-chto-net-ofitsialnykh-matchey
Футбол
Сборная России по футболу
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