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Сегодня, 02:33

Селе: «Надеюсь, что скоро сборную России вернут к большим международным соревнованиям»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Табо Селе рассчитывает, что товарищеский матч между сборными России и ЮАР когда-нибудь состоится.

«Надеюсь, сборные России и ЮАР когда-нибудь договорятся о проведении товарищеского матча. Все-таки у наших стран хорошие отношения. Но я также надеюсь, что скоро сборную России вернут к большим международным соревнованиям, потому что ваша страна этого заслуживает. Здесь люди очень любят футбол», — цитирует Legalbet Селе.

В ноябре Сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го — против Брунея, а 19-го — с Сирией.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная России по футболу
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