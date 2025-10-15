Талалаев объяснил, в чем сборная России прибавила в матче с Боливией

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал победу сбороной Росси над Боливией (3:0) в BetBoom товарищеском матче.

— В тактическом плане сборная России в игре с боливийцами вас чем-то удивила?

— Во вторник состоялась общероссийская конференция тренеров РФС. На ней были сделаны доклады по сборной России. В частности, говорилось о различиях между нашими футболистами и европейскими, южноамериканскими в плане работы на максимальных скоростях. Спортивный директор РФС Андрей Лексаков приводил конкретные цифры по возрастам и так далее.

Поэтому для меня матч с Боливией как раз стал лакмусовой бумажкой. Хотелось оценить уровень нашей сборной на фоне команды, которая не уступила недавно Бразилии именно в таком компоненте, как работа игроков на максимальных скоростях.

— И к каким выводам пришли?

— Считаю, до второго слота замен — до 65-й минуты — в принципе мы играли в интенсивный, очень хороший футбол. Статистических выкладок у меня перед глазами нет, но визуально можно сделать вывод: российские ребята точно не уступили боливийцам по работе на максимальных скоростях. После замен уже игра, конечно, разбилась на эпизоды. А вот первый тайм получился достаточно цельным.

— Голы Садулаева и Алексея Миранчука до перерыва вытекали из логики событий на поле?

— Если не брать отрезок с 33-й по 42-ю минуту, когда гости взяли мяч под контроль, то игра была полностью под нашим контролем. Очень качественный прессинг! У нас мало клубов РПЛ способны так пресссинговать. А когда ты видишь подобное давление на уровне сборной — это дорогого стоит.

Нужно говорить и о сочетании прессинга с быстрой игрой в одно-два касания, которая исходила прежде всего от вышедших в старте футболистов ЦСКА — Кисляка, Облякова, Кругового. Плюс бросилось в глаза большое количество открываний за спину. Сколько рывков сделали Сергеев, Садулаев, Миранчук за спины защитникам гостей. Вот это именно то, чего, как мне кажется, ранее немного не хватало сборной России.

— Вот как?

— Да. Мы хорошо играли между линиями, а вот забеганий за линию защиты, когда соперник оборонялся компактно, в предыдущих матчах было все-таки маловато.