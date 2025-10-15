Видео
15 октября, 15:30

Талалаев объяснил, в чем сборная России прибавила в матче с Боливией

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал победу сбороной Росси над Боливией (3:0) в BetBoom товарищеском матче.

— В тактическом плане сборная России в игре с боливийцами вас чем-то удивила?

— Во вторник состоялась общероссийская конференция тренеров РФС. На ней были сделаны доклады по сборной России. В частности, говорилось о различиях между нашими футболистами и европейскими, южноамериканскими в плане работы на максимальных скоростях. Спортивный директор РФС Андрей Лексаков приводил конкретные цифры по возрастам и так далее.

Поэтому для меня матч с Боливией как раз стал лакмусовой бумажкой. Хотелось оценить уровень нашей сборной на фоне команды, которая не уступила недавно Бразилии именно в таком компоненте, как работа игроков на максимальных скоростях.

— И к каким выводам пришли?

— Считаю, до второго слота замен — до 65-й минуты — в принципе мы играли в интенсивный, очень хороший футбол. Статистических выкладок у меня перед глазами нет, но визуально можно сделать вывод: российские ребята точно не уступили боливийцам по работе на максимальных скоростях. После замен уже игра, конечно, разбилась на эпизоды. А вот первый тайм получился достаточно цельным.

— Голы Садулаева и Алексея Миранчука до перерыва вытекали из логики событий на поле?

— Если не брать отрезок с 33-й по 42-ю минуту, когда гости взяли мяч под контроль, то игра была полностью под нашим контролем. Очень качественный прессинг! У нас мало клубов РПЛ способны так пресссинговать. А когда ты видишь подобное давление на уровне сборной — это дорогого стоит.

Нужно говорить и о сочетании прессинга с быстрой игрой в одно-два касания, которая исходила прежде всего от вышедших в старте футболистов ЦСКА — Кисляка, Облякова, Кругового. Плюс бросилось в глаза большое количество открываний за спину. Сколько рывков сделали Сергеев, Садулаев, Миранчук за спины защитникам гостей. Вот это именно то, чего, как мне кажется, ранее немного не хватало сборной России.

— Вот как?

— Да. Мы хорошо играли между линиями, а вот забеганий за линию защиты, когда соперник оборонялся компактно, в предыдущих матчах было все-таки маловато.

Андрей Талалаев о&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Боливия, Бевееве, братьях Миранчуках и&nbsp;Садулаеве.«Миранчуки вернулись на свой уровень. А с Бевеевым я еще поговорю». Талалаев — о сборной России, Садулаеве, Батракове, Глушенкове
Андрей Талалаев
Сборная России по футболу
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
