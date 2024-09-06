Мусаев: «Мне без разницы погода. Рад, что предоставили возможность сыграть за Россию»

Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев прокомментировал «СЭ» дебют за национальную команду в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

Форвард забил один гол в игре против вьетнамцев.

В пятницу, 6 сентября, стало известно, что проведение товарищеского матча российской команды против Таиланда, который должен состояться в Ханое, под угрозой из-за тайфуна «Яги».

— Мне без разницы погода. Я рад, что мне предоставили возможность сыграть за сборную России, представлять свою страну.

— Несколько лет назад мог представить, что сыграешь за сборную?

— У меня в голове такая система, что я не смотрю далеко. Работаю ежедневно, двигаюсь от дня ко дню.

— Как тебе Вьетнам?

— Прикольно, как будто фильмы здесь снимали пару лет назад.

Матч Россия — Таиланд должен состояться в субботу, 7 сентября. Начало встречи запланировано на 16.00 (мск).