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Сегодня, 11:10

Мусаев — о матчах сборной России: «Луше бы я сыграл с каким-нибудь клубом, чем с медиалигой»

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к возможной встрече между сборными России и медиалиги.

«Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с медиалигой. С кем играть — решаю не я, мое дело приехать туда, куда меня позвали, и все. Тренерский штаб решит, что делать, будем тренироваться», — сказал Мусаев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Александр Абустин

Тамерлан Мусаев
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)

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