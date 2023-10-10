Тарасова считает, что УЕФА придумает новые предлоги для сохранения отстранения россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет придумывать все новые и новые предлоги для того, чтобы сохранить дисквалификацию российских спортсменов и не допускать их к участию в международных соревнованиях.

«Если приняли изначально нормальное решение для наших футболистов, то мы решили, что они нормальные люди. Но не прошло и нескольких дней, как они его отменили. И я не понимаю, как можно отменять решение, о котором говорится на весь мир, которое связано с детьми. Надо соображать, что это не взрослые, а дети, на детскую психику это влияет сильнейшим образом. Понятно, что они ничего не понимают и ничего не знают, переставляют людей как шахматы, придумывая все новые и новые предлоги для того, чтобы сохранить дисквалификацию. Совершенно непонятно, что это за люди, что за менталитет, чему они учились», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.