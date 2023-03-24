Нападающий сборной Ирана Тареми: «Мы с легкостью могли обыграть Россию»

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал итоги товарищеского матча против сборной России (1:1).

«Это был хороший матч, у нас было много моментов, чтобы забить, и я думаю, что мы с легкостью могли бы выиграть у них, но ситуация сложилась иначе. После нашего забитого мяча мы были полны позитивной энергии, это было видно, мы показали хорошую игру. В любом случае некоторые игроки в нашей команде — новички, требуется время, чтобы сыграться с ними», — приводит слова Тареми Jamaran.

28 марта сборная Ирана сыграет против Кении, начало матча — 15.00 мск.