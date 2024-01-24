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Сегодня, 15:25

Тарханов: «Если УЕФА допускает нашу молодежь, то она должна заставить другие страны играть с нами»

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд на международные соревнования.

«Будет супер, если нас допустят. Получится ли ситуация, как со сборной до 17 лет, сложно сказать. Если УЕФА допускает, они должны заставить другие страны с нами играть. Мне сложно сказать, произойдет ли это в наших условиях. Но если Чеферин сказал, значит, у них есть какое-то мнение в УЕФА», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено из-за негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.

Источник: Metaratings.ru
Александр Тарханов
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