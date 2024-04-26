Тарханов: «РФС взял по максимуму до 2030 года — нас могут вернуть раньше»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Не думаю, что мы деградируем за это время. Надо просто правильно выстроить работу и готовить своих футболистов. Должны хорошо работать академии. У нас самая главная проблема — это подготовка футболистов. Надо уметь это делать и тренерские кадры подбирать те, которые умеют это делать. Конечно, срок большой, но до 30 года они взяли по максимуму, а я думаю, может еще раньше вернут нас», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.