Тарханов — об игре сборной России в матче с Ираном: «Не хватило мастерства и атакующих действий»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о товарищеском матче сборной России против команды Ирана (1:1).

«Иран — хорошая команда, участник чемпионата мира, одна из ведущих сборных в Азии. Естественно, у них было преимущество в матче, в первом тайме у сборной России хорошо смотрелся Зиньковский, во втором все сбавили, не было атаки. Сейчас была мотивация сыграть хорошо, но не все получилось, не хватило мастерства и атакующих действий. С любой сборной сейчас очень важно играть. Африканские страны, возможно, еще согласятся с нами играть, или из Латинской Америки. Важно работать в этом направлении», — приводит Metaratings.ru слова Тарханова.

26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.