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Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС.
— Нормальное решение. Сборную он нормально тренировал, но не все получилось из-за санкций. Так бы, я думаю, мы вышли на чемпионат мира. Шансы точно были. Сейчас надо готовить молодежь. Нужно, чтобы сборная была готова к моменту, когда нас выпустят на мировую арену.
— Контракт продлили до 2024 года. За это время с нас снимут санкции?
— Может быть, вполне возможно. Сейчас нужно просматривать игроков и решать, кто должен дальше выступать за сборную России. Список у нас большой. Надо решить, кто должен у нас играть.
— Чего ждать от играми со сборными Таджикистана и Узбекистана?
— Узбекистан — очень хорошая команда. Это будет серьезная проверка, они навяжут игру.
— Кто, если не Карпин?
— Семак. Он своей работой заслужил это назначение, — цитирует «Спорт День за Днем» Тарханова.
Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.
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