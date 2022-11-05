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Сборная России

Сегодня, 17:41

Тарханов — о продлении контракта с Карпиным в сборной: «Нормальное решение»

Мария Гусева
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Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС.

— Нормальное решение. Сборную он нормально тренировал, но не все получилось из-за санкций. Так бы, я думаю, мы вышли на чемпионат мира. Шансы точно были. Сейчас надо готовить молодежь. Нужно, чтобы сборная была готова к моменту, когда нас выпустят на мировую арену.

— Контракт продлили до 2024 года. За это время с нас снимут санкции?
— Может быть, вполне возможно. Сейчас нужно просматривать игроков и решать, кто должен дальше выступать за сборную России. Список у нас большой. Надо решить, кто должен у нас играть.

— Чего ждать от играми со сборными Таджикистана и Узбекистана?

— Узбекистан — очень хорошая команда. Это будет серьезная проверка, они навяжут игру.

— Кто, если не Карпин?

— Семак. Он своей работой заслужил это назначение, — цитирует «Спорт День за Днем» Тарханова.

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-tarkhanov-o-sbornoy-rossii-kto-esli-ne-karpin-semak

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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