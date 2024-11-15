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Тарханов: «Изначально думал — пусть Дзюба забьет Брунею и войдет в историю. Потом понял, что будет несправедливо по отношению к Кержакову»

Александр Кружков
Обозреватель
Александр Тарханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный футбольный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы сыграть за сборную России.

— Когда Дзюба объявил о желании вернуться в сборную, футбольный мирок разделился. Кто-то говорил: «Почему бы не вызвать Артема на матчи с Брунеем и Сирией? Надо дать ему шанс побить рекорд Кержакова». Другие возражали: «Сборная — не место для искусственных достижений». Ваше мнение?

— Изначально я был среди тех, кто считал, что Дзюба заслужил шанс на рекорд. Думал — пусть забьет Брунею и войдет в историю.

Но потом понял, что это будет несправедливо по отношению к Кержакову. Он-то серьезным соперникам забивал. А если бы его выпускали в товарищеских матчах с командами уровня Брунея, Кубы, Сирии, наколотил бы не 30 мячей — в полтора раза больше.

Возможно, Дзюба еще сыграет за сборную — например, в прощальном матче. Но в любом случае соперник должен быть статусным. Вот если Артем в этой игре забьет, тогда его рекорд точно не назовут искусственным.

Полностью интервью Александра Тарханова читайте на сайте «СЭ».

Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Тарханов

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