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Сборная России

Сегодня, 13:11

Тарханов прокомментировал возможное выступление Малкома за сборную России

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов порассуждал на тему того, что бразильский форвард «Зенита» Малком может выступать за сборную России.

Футболист заявлял, что готов будет играть за российскую сборную, когда получит гражданство страны.

«Конечно, как футболист он бы пригодился. Если УЕФА разрешит России играть. Если пока мы не участвуем в Европе и в мире, сколько понадобиться времени, чтобы они вошли в ФИФА и УЕФА?» — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10343867-tarhanov-schitaet-chto-malkom-prigodilsya-by-dlya-sbornoj-rossii.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Малком Филипе (Малком)
Александр Тарханов
1
0
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