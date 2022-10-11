Тарханов прокомментировал возможное выступление Малкома за сборную России

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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов порассуждал на тему того, что бразильский форвард «Зенита» Малком может выступать за сборную России.
Футболист заявлял, что готов будет играть за российскую сборную, когда получит гражданство страны.
«Конечно, как футболист он бы пригодился. Если УЕФА разрешит России играть. Если пока мы не участвуем в Европе и в мире, сколько понадобиться времени, чтобы они вошли в ФИФА и УЕФА?» — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования