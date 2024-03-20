Тарханов рассказал, чего ждет от товарищеской игры между сборными России и Сербии

Известный тренер Александр Тарханов рассказал, чего ждет товарищеской игры между сборными России и Сербии.

«Это будет сильный матч. Наша сборная давно не играла против такого статусного соперника, Сербия — участник чемпионата Европы, будет очень интересный матч. От сборной России жду хорошего футбола, нужно играть на победу. Хочется, чтобы все лидеры сборной России вышли на поле и показали достойный уровень игры», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.