Тарханов считает, что сборной России надо взять паузу

Известный российский тренер Александр Тарханов сказал, стоило ли отменять сборы национальной команды в июне.

«Летом короткий отрезок между чемпионатами, поэтому футболисты должны отдохнуть. Сезон тяжелый был, поэтому в этой ситуации сборной надо взять паузу», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

РФС официально заявил, что в июне учебно-тренировочного сбора у национальной команды России не будет. Напомним, в середине июня должен был состояться товарищеский матча Россия-Камерун, но правительство Камеруна запретило играть своей сборной с Россией.