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Сегодня, 09:30

Тарпищев: «Когда увидел, что Кавазашвили в одном слове четыре ошибки сделал, понял — Колоскову альтернативы нет»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о «Письме четырнадцати» и экс-руководителе РФС Вячеславе Колоскове.

— Говорят, в вашем сейфе до сих пор хранится знаменитое «Письмо четырнадцати». Можно взглянуть?

— Оно не в сейфе. Кому-то отдал. Как и видеозапись пресс-конференции, на которой вместе со мной присутствовали Шалимов, Мостовой, Юран, Добровольский...

— Это ваша ошибка — что приняли сторону игроков?

— Нет. Я всю жизнь на стороне спортсменов.

— Значит, и сегодня поступили бы так же?

— Сто процентов! Вот только зря футбольным руководителям поверил. Между прочим, в 1992-м Колосков с моей подачи стал президентом РФС.

— Другие варианты были?

— К власти в российском футболе еще Кавазашвили рвался. Но когда я увидел, что он в документе в одном слове четыре ошибки сделал, понял — Колоскову альтернативы нет. А возвращаясь к письму... Жалею, что не додавил ситуацию.

— Могли?

— Конечно. При одном условии — если бы все ребята пошли до конца. Они же, по сути-то, были правы. Но изнутри развалились, вскоре от прежнего монолита ничего не осталось. Многих уговорили пойти на попятную.

— Вы и сейчас считаете, что Садырина перед ЧМ-1994 нужно было убирать?

— Садырин — хороший мужик. Но футболистов не поддержал. А потом и его снесли. Самое удивительное, что через несколько лет он попросил меня с квартирой помочь.

— Помогли?

— Да. Садырин был поражен: «Надо же! Тарпищев со мной воевал-воевал — а квартиру сделал».

— Вам тогда казалось, что Бышовец как тренер выше классом, чем Садырин?

— Ну... Бышовец — очень сложный товарищ. Тоже идет на поводу. В какой-то момент он, тренер сборной, не должен был соглашаться с Колосковым — но согласился на все. Я бы так не поступил. Впрочем, не столь важно, кто бы в итоге тренировал сборную — Бышовец, Садырин или другой человек. Меня больше волновала судьба игроков. Команда была потрясающая, я очень хотел ее сохранить. А ее взяли и распылили.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
Шамиль Тарпищев
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