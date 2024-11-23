Ташуев: «У сборной России появляется стиль с доминантой на атаку, мне нравится»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением об игре сборной России в товарищеских матчах.

— Матчи смотрел, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт». — Во-первых, там наши футболисты играют — Лечи Садулаев и Арсен Адамов. Во-вторых, это наша сборная. Мне интересно, как она играет и какие задачи ставит. Как я понял, основная задача — прививать свой стиль команде. Плюс важен костяк состава, чтобы игра была максимально отлажена. Сейчас видно, что у сборной появляется свой стиль с атакующими взаимодействиями и различными видами атак. Я как специалист смотрел на это.

— Понравилась сборная в матчах с Брунеем и Сирией?

— Мне нравится стилевая особенность команды: доминанта на атаку, свободные зоны. Но сложно оценить силу сборной, потому что соперники были довольно слабы.

— Как, на ваш взгляд, выглядели Садулаев и Адамов?

— Они играли в первом матче и получили время во втором. Нормально отыграли, только недавно вернулись в клуб, пропустили здесь подготовку. Мы провели хороший сбор, сейчас им непросто, потому что их не было в команде. Они позавчера летели целый день.

Сборная России в 2024 году провела пять матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.