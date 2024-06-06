Ташуев рассказал об ожиданиях от матча России против Белоруссии

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что гостевой матч против сборной Белоруссии легким для команды России не будет.

«Я знаю, как там поддерживали Россию во время чемпионата мира-2018. Так болели, наверное, больше, чем мы сами (смеется). Люди скучают по большим турнирам, матчам, общению. Сейчас в составе сборной Беларуси шесть ребят, которые у меня играли. Состав хороший, легкой прогулки не будет для россиян», — цитирует Ташуева Legalbet.