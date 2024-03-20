Ташуев считает, что сборной России не стоит бояться команды Сербии

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, чего ждет от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Сербы играют в техничный и креативный футбол. Они любят контролировать мяч. Думаю, стоит ждать их доминирования в этом матче. Да, там хорошие футболисты собраны из ведущих клубов Европы, но их не стоит бояться, там нет яркой звезды.

Этот матч даст возможность нашим игрокам показать себя: что мы живы, у нас все хорошо, что у нас шикарный чемпионат России, на мой взгляд. Играют крепкие футболисты, неуступчивые клубы. Мы должны показать свой уровень, что мы не хуже.

У нас молодая, талантливая сборная, способная играть в красивый футбол. Надо выходить и стараться играть с позиции силы», — цитирует Ташуева Legalbet.

Сборная России встретится с Сербией завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ арене» Начало матча — 20.00 мск.