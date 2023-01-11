Терюшков раскритиковал спортивных чиновников России за обращения в CAS

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС на отстранение российских команд.

«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России, — верх оптимизма или банальная глупость. Ни то ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

Видеть в руководстве простаков или балбесов не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта РФ, ОКР и спортивных федераций. А основной вопрос — когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ", — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. Апелляции РФС на исключение сборной России из стыкового турнира ЧМ-2022, недопуск национальной команды к другим международным турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам были отклонены.