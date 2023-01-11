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Сегодня, 10:23

Терюшков раскритиковал спортивных чиновников России за обращения в CAS

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС на отстранение российских команд.

«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России, — верх оптимизма или банальная глупость. Ни то ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

Видеть в руководстве простаков или балбесов не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта РФ, ОКР и спортивных федераций. А основной вопрос — когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ", — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. Апелляции РФС на исключение сборной России из стыкового турнира ЧМ-2022, недопуск национальной команды к другим международным турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам были отклонены.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-teryushkov-zhestko-raskritikoval-sportivny-h-chinovnikov-rossii-za-obrashheniya-v-cas/
Футбол
РФС
Роман Терюшков
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