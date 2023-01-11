Терюшков раскритиковал спортивных чиновников России за обращения в CAS

Сегодня, 10:23
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС на отстранение российских команд.
«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России, — верх оптимизма или банальная глупость. Ни то ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.
Видеть в руководстве простаков или балбесов не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта РФ, ОКР и спортивных федераций. А основной вопрос — когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ", — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. Апелляции РФС на исключение сборной России из стыкового турнира ЧМ-2022, недопуск национальной команды к другим международным турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам были отклонены.