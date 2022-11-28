Терюшков считает, что России лучше создавать свои футбольные ассоциации

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о том, что союз рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Здесь нужно понимать такую вещь, на какой части света находится наша страна. Россия — страна восточная, мы ближе к этим странам, нежели европейским. Наш президент ранее уже говорил, что мы должны создавать с нашими партнерами различные спортивные ассоциации. Но что касается АФК, то нужно понимать, что они все равно находятся в юрисдикции ФИФА. А они в свою очередь выполняют рекомендации МОК, которые направлены против России и Беларуси. Это никуда не делось. Я думаю, что лучше стоит задумать о таком моменте: стоит ли нам оставаться в тех федерациях, которые ведут русофобскую, агрессивную политику? Может быть, нам стоит создать свои ассоциации? Это будет правильный шаг. Посмотрим, какие решения примут руководители РФС», — приводит слова Терешкова «РБ Спорт».

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.