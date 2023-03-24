Терюшков сравнил сборную России при Карпине с эстонскими парашютистами

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим», — сказал Терюшков «СЭ».

Единственный гол в составе сборной России забил Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 28-й минуте встречи. Для команды Валерия Карпина эта ничья стала третьей подряд. Ранее она разошлась миром со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). 26 марта россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Ираком.