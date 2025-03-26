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26 марта, 21:03

The Independent: УЕФА предпринимает шаги по возвращению России на международную арену

Алина Савинова
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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УЕФА начал процесс по возвращению сборных и клубов России на международные турниры, сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что в организации уже предпринимаются шаги в этом направлении. Есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». Некоторые считают, что Россию вообще не следовало отстранять.

На следующей неделе в Белграде (Сербия) состоится конгресс УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Independent
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Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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