The Independent: УЕФА предпринимает шаги по возвращению России на международную арену

УЕФА начал процесс по возвращению сборных и клубов России на международные турниры, сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что в организации уже предпринимаются шаги в этом направлении. Есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». Некоторые считают, что Россию вообще не следовало отстранять.

На следующей неделе в Белграде (Сербия) состоится конгресс УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.