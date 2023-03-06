Тихонов: «Если Карпин говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, Дзюба не подходит»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов предположил, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не был включен в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Если главный тренер сборной говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, это его решение, значит, Дзюба не подходит. Тем более неизвестно, когда наша сборная вообще начнет официальные матчи играть, в каком состоянии будет Дзюба. Наверное, для Карпина нет смысла вызывать Дзюбу. Я понимаю, что сборная при Карпине играет по схеме 4-3-3 с большим нападающим в центре, Дзюба как раз подошел бы, но в данный момент решение Карпина такое», — приводит ТАСС Слова Тихонова.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске.