Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:12

Тихонов считает выступление в РПЛ причиной вызова шестерых игроков «Спартака» в сборную

Мария Гусева
Telegram Новости

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что попадание в окончательный состав сборной России шестерых представителей красно-белых обусловлено хорошими результатами клуба в РПЛ.

«То, что столько игроков «Спартака» вызвано, это нормально. Если команда идет впереди, играя на определенном уровне, который устраивает Карпина», — цитирует ТАСС Тихонова.

В основной состав сборной были вызваны шесть игроков «Спартака»: вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.

Александр Селихов
Александр Соболев
Андрей Тихонов
Антон Зиньковский
Георгий Джикия
Даниил Хлусевич
Руслан Литвинов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Чистякова не связывает непопадание футболиста в сборную с ситуацией вокруг игрока

Корниленко — о вызове Пиняева в сборную: «Он своей результативной игрой заслужил оказаться в этом списке»