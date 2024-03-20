20 марта, 13:20
Бывший футболист сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от товарищеского матча российской национальной команды против Сербии.
«Ажиотаж перед игрой огромный. Давно наша сборная не играла с хорошим соперником, будет очень интересно. Сегодня все самые лучшие футболисты находятся в обойме у тренерского штаба. Будет неправильно, если скажем, что мы дадим бой, потому что Россия — сильная сборная. Все наши иностранцы приехали. Видно, что обстановка великолепная, все шутят. У меня нет сомнений, что матч будет интересным», — цитирует Титова Metaratings.ru.
Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени.