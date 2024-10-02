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Сегодня, 14:55

«Торпедо» готово рассмотреть вопрос проведения игры со сборной России

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, готов ли клуб сыграть со сборной России во время сборов национальной команды.

«Это было бы интересно, только тут вопрос репутационного участия в этом процессе. В плане того, что сборная России по качеству подбора игроков, мягко говоря, на другом уровне сейчас находится. А играть в поддавки никто не собирается. Поэтому тут надо 10 раз подумать. Пускай сборная письмо пришлет, будем обсуждать вопрос проведения такого матча», — сказал Волнушкин «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится с 7 по 15 октября, соперники на данный момент не объявлялись. Последний матч сборной России прошел 5 сентября против национальной команды Вьетнама.

Александр Абустин

Сборная России по футболу
ФК Торпедо (Москва)

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