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6 апреля, 11:25

Тошич считает, что матчи сборной России в Сербии могли бы быть популярны среди местных болельщиков

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» отреагировал на готовность ряда сербских клубов принять на своих стадионах сборную России и случае допуска на международные турниры.

«Всем понятно, что русские — братский нам народ. Я даже не удивился, что гендиректор «Црвены Звезды» сразу поддержал эту идею, сказав, что стадион готов принять матчи сборной России. Если бы игры проводились со зрителями, они были бы интересны и сербам», — сказал Тошич «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России не будет проблем в случае возможной игры на нейтральном поле в Сербии.

Зоран Тошич
Футбол
ФК Црвена Звезда
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