Товарищеские матчи сборной России могут отменить в случае возвращения на мировую арену

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в случае возвращения России к участию в международных турнирах, товарищеские матчи национальной команды страны могут отменить.

«Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся. Это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

В 2025 году Россия обыграла сборные Замбии (5:0) и Гренады (5:0), 6 июня запланирован матч с Нигерией, 10 июня — с Белоруссией, а 6 октября — с Ираном.