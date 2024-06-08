Тарханов о матче Белоруссия — Россия: «Игра шла в одну калитку»

Экс-тренер сборной России по футболу Александр Тарханов поделился мнением о матче с Белоруссией (4:0).

«Игра шла в одну калитку, поначалу был один момент у наших ворот, а больше ничего и не было. Наши играли легко и много комбинировали. По этой игре ничего нельзя говорить, надо участвовать в турнирах с сильными соперниками. Ясно, что изначально мы сильнее», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.