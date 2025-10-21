Альба: «Карпин не только мой профессор, он тоже и мой друг»

Тренер-аналитик сборной России Джонатан Альба оценил важность работы в команде под руководством Валерия Карпина.

«Это дает возможность продолжать учиться, это всегда дает опыт. Тебя это делает лучше как тренера. Карпин не только мой профессор, он тоже и мой друг, и поэтому для меня очень хорошо работать с ним. После серии неудачных матчей с «Ростовом», поработав в сборной, я чувствовал себя лучше. Это время дало возможность очистить голову и отдохнуть», — сказал 43-летний испанский специалист в эфире канала «Россия 24».

Альба работает тренером-аналитиком в сборной России с июля 2021 года. Также он возглавляет «Ростов». Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан под руководством Карпина.