21 октября, 02:13

Альба: «Карпин не только мой профессор, он тоже и мой друг»

Павел Лопатко

Тренер-аналитик сборной России Джонатан Альба оценил важность работы в команде под руководством Валерия Карпина.

«Это дает возможность продолжать учиться, это всегда дает опыт. Тебя это делает лучше как тренера. Карпин не только мой профессор, он тоже и мой друг, и поэтому для меня очень хорошо работать с ним. После серии неудачных матчей с «Ростовом», поработав в сборной, я чувствовал себя лучше. Это время дало возможность очистить голову и отдохнуть», — сказал 43-летний испанский специалист в эфире канала «Россия 24».

Альба работает тренером-аналитиком в сборной России с июля 2021 года. Также он возглавляет «Ростов». Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан под руководством Карпина.

3

  • Степочкин

    Так, не понял... а что в сборной делает ученик профессора? Сначала диплом, а потом работа.

    21.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    За что кукушка хвалит петуха?.. далее по тексту.

    21.10.2025

    Валерий Карпин
    Сборная России по футболу
    ФК Ростов
    Джонатан Альба
