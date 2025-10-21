Альба: «Карпин не только мой профессор, он тоже и мой друг»

21 октября, 02:13
Тренер-аналитик сборной России Джонатан Альба оценил важность работы в команде под руководством Валерия Карпина.
«Это дает возможность продолжать учиться, это всегда дает опыт. Тебя это делает лучше как тренера. Карпин не только мой профессор, он тоже и мой друг, и поэтому для меня очень хорошо работать с ним. После серии неудачных матчей с «Ростовом», поработав в сборной, я чувствовал себя лучше. Это время дало возможность очистить голову и отдохнуть», — сказал 43-летний испанский специалист в эфире канала «Россия 24».
Альба работает тренером-аналитиком в сборной России с июля 2021 года. Также он возглавляет «Ростов». Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан под руководством Карпина.
Степочкин
Так, не понял... а что в сборной делает ученик профессора? Сначала диплом, а потом работа.
21.10.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
За что кукушка хвалит петуха?.. далее по тексту.
21.10.2025