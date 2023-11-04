Гаджиев — о матче с Кубой: «Надо надевать майку сборной и играть!»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кубы. Команды сыграют 20 ноября в Волгограде.

«Когда ты находишься в изоляции, вне зависимости от того, какое место в рейтинге у команды, надо надевать майку сборной России и играть. Национальная сборная должна жить, а российский герб должен быть на груди, — цитирует Гаджиева metaratings.ru. — Конечно, это не особо высокий уровень футбола, но в данной ситуации мы должны играть со всеми странами, которые с нами готовы играть».

Также президент махачкалинского «Динамо» поддержал идею о проведении матча между сборной России и легионерами РПЛ.

«Я считаю, это нормально. Они могут сразу собрать всех легионеров, сыграть против них, а потом поехать и сыграть с Кубой. Игру можно провести в Москве, в Питере или в других городах, где сейчас хорошая погода. В Краснодаре, например», — сказал Гаджиев.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. После введения данных санкций сборная России играет только товарищеские матчи.