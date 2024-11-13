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13 ноября, 23:15

Тренер сборной Брунея считает, что его игроки смогут многому научиться у команды России

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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес высоко оценил уровень игроков национальной команды России.

«У вас очень сильная команда, игроки которой выделяются техникой и физическими данными. Это хорошо подготовленная команда. Матч против сборной России — это действительно большое и важное событие не только для нашей команды, но и для страны в целом. В матче против российской сборной футболисты Брунея смогут многому научиться и повысить свое мастерство», — сказал Соарес.

Товарищеский матч между сборными состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени.

19 ноября россияне сыграют в Волгограде со сборной Сирии.

Источник: Metaratings
Сборная России по футболу

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