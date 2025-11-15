Тренер сборной Чили Кордова: «Понравилось, что мы действовали интенсивно и создавали давление»

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова прокомментировал победу над Россией (2:0) в BetBoom товарищеском матче.

«Понравилось, что мы действовали интенсивно и создавали давление. У нас молодая команда, у которой есть хороший опыт совместной игры в молодежных сборных. Мы старались давить и играть организованно. У ребят большое будущее. Здорово, что у футболистов получилось провести такой матч и заслужить победу», — цитирует тренера пресс-служба РФС.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.