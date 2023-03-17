Тренер сборной Кафанов отреагировал на информацию о коронавирусе у Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о коронавирусе у вратаря Матвея Сафонова.

«Это вопрос к врачам. Мне сказали, что пока ничего неизвестно. Эта информация будет известна завтра или послезавтра. Ее надо проверить», — сказал Кафанов «СЭ».

Если информация подтведится, то голкипер пропустит матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (18 марта) и товарищескую игру против сборной Ирана (23 марта).